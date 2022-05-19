ПСБ поддержит VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Томске

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 22 мая, Томск присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», организованному при поддержке ПСБ.

На старт в 9.00 по московскому времени синхронно выйдут 120 тысяч участников во всех регионах России от Калининграда до Камчатки, из них 5 500 — сотрудники ПСБ и их семьи из 44 городов.

В Томске спортсмены-любители стартуют и финишируют на стадионе «Политехник». В томском забеге примут участие 1000 человек, из них 35 — от ПСБ.

«ЗаБег.рф — это уже не просто популярное массовое мероприятие, теперь это проект, который имеет колоссальный социальный эффект. Вместе мы развиваем массовый, детский и корпоративный спорт, и с каждым годом количество вовлеченных в проект и спорт людей только растет. Все ждут этот яркий и массовый полумарафон каждый год — например, в ПСБ раньше бежали только сотрудники, а сейчас уже и члены их семей с удовольствием преодолевают дистанции вместе — и родители, и дети. Радует, что более 10 000 участников ЗаБега.рф — это младшее поколение в возрасте до 10 лет. Желаю всем участникам хорошей погоды, отличного настроения и удовольствия от соревнования», — сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Полумарафон станет самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км в зависимости от уровня подготовки.

Города-участники традиционно будут бороться за звание «Беговой столицы» 2022.

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