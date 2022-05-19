В Томске началось строительство участка тепломагистрали для переключения абонентов котельной на Водяной

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

В Томске началось строительство третьего участка тепломагистрали № 6В. Работы ведутся в рамках проекта по подключению микрорайона Черемошники к системе централизованного теплоснабжения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, проект предполагает строительство тепломагистрали, перемычки и перекачивающей насосной станции № 6 для переключения абонентов котельной на ул. Водяной, 80 на централизованную систему теплоснабжения. Первые два этапа уже завершены. Подрядчик — компания «ТомскРТС» — приступила к строительству надземных участков тепломагистрали на переулке Урожайном и в районе проспекта Мира.

«На третьем этапе подрядная организация „ТомскРТС“ приступила к строительству подземной части тепломагистрали. Первый из трех подземных участков тепломагистрали № 6В будет проложен между переулком Урожайным и проспектом Мира и соединит надземные участки теплотрассы», — рассказал заместитель технического директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Специалисты построят тепловую сеть общей протяженностью почти 400 м в двухтрубном исполнении диаметром 800 мм. При строительстве тепломагистрали подрядчики применяют современные надежные и долговечные материалы, позволяющие обеспечить высокий уровень энергоэффективности при транспортировке теплоносителя.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с администрациями региона и города Томска. Проект стартовал в конце прошлого года.

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