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В томском Заварзино открыли проезд по резервному мосту

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В томском Заварзино открыли открыли для движения легкового транспорта мост по ул. Вишневой, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы приняли решение открыть проезд по резервному мосту, однако, только для легковых автомобилей. Грузовики пойдут через Родионово. До конца завтрашнего дня мы намерены решить вопрос с организацией движения легкового транспорта по мосту на ул. Мостовой. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы это произошло как можно раньше», – рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Ранее сообщалось, что в пос. Заварзино ограничили движение по мосту в связи с его аварийным состоянием. На этом участке и ввести временную схему организации дорожного движения на ул. Мостовой. На месте установлены соответствующие дорожные знаки.

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