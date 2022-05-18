В томском Заварзино открыли проезд по резервному мосту

18 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова/ из архива издания

В томском Заварзино открыли открыли для движения легкового транспорта мост по ул. Вишневой, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы приняли решение открыть проезд по резервному мосту, однако, только для легковых автомобилей. Грузовики пойдут через Родионово. До конца завтрашнего дня мы намерены решить вопрос с организацией движения легкового транспорта по мосту на ул. Мостовой. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы это произошло как можно раньше», – рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Ранее сообщалось, что в пос. Заварзино ограничили движение по мосту в связи с его аварийным состоянием. На этом участке и ввести временную схему организации дорожного движения на ул. Мостовой. На месте установлены соответствующие дорожные знаки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: