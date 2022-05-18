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Сбер снизил процентные ставки для кредитования малого и микробизнеса

Томские новости, Экономика и финансы, сбер сбербанк кредитование малый бизнес Сбер снизил процентные ставки для кредитования малого и микробизнеса

Предприниматели и юрлица, занимающиеся малым и микробизнесом, могут получить кредит в Сбере по сниженной ставке — 16%.

В пресс-служба банка уточняют, что клиенты, походящие под условия госпрограмм кредитования, также будут иметь возможность финансирования на льготных условиях по еще более низким ставкам.

«В Сбере обслуживается около 2,8 млн активных клиентов малого и микробизнеса, и одна из наших основных задач — обеспечить надёжное и выгодное финансирование их деятельности. Для этого банк разработал и предлагает собственные программы кредитования и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования», отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, добавив, что общее снижение ставок с начала апреля 2022 года составило 5–6 п. п. по разным видам кредитов.

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