Почти 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека. 26 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 895 случаев заболевания коронавирусом. 128 699 заболевших выздоровели. 834 скончались.
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