18+
18+

Томич хотел продать земельный участок, но вместо этого потерял более 400 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, криминал мошенники арестовали сводка жесть Томска интернет-мошенники удаленный доступ Томич хотел продать земельный участок, но вместо этого потерял более 400 тыс. рублей

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег при попытке продать земельный участок через интернет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина разместил объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов. Через некоторое время с ним связалась потенциальная покупательница. Томич предложил женщине осмотреть участок, но та отказалась, отметив, что её устраивает площадь и стоимость недвижимости. Она также предупредила собеседника, что с ним свяжется её племянник, чтобы договориться о переводе денег.

В свою очередь «племянник» сообщил, что для перевода оплаты за земельный участок нужно продиктовать реквизиты карты и выполнить ряд действий у банкомата. Томич выполнил все указания «покупателей» и пополнил их счет на сумму более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрий Гурдин ушел в отставку

13 мая 2022
Томские новости

Сибирский химкомбинат дезактивирует свою старую лабораторию и отработанное оборудование радиохимзавода

5 мая 2022
Томские новости

В Томске прошел парад Победы

9 мая 2022
Томские новости

В майские праздники увеличится число поездов до Новосибирска

28 апреля 2022
Томские новости

Фестиваль «Том Сойер Фест Томск» приглашает на открытие нового сезона

11 мая 2022
Томские новости

Почти 100 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

26 апреля 2022
Томские новости

ТГУ расторгнет контракт с подрядчиком строительства учебно-лабораторного комплекса из-за удорожания стройматериалов

19 апреля 2022
Томские новости

В Томске завершает работу респираторный госпиталь во Дворце спорта

21 апреля 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

4 мая 2022