Томич хотел продать земельный участок, но вместо этого потерял более 400 тыс. рублей

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег при попытке продать земельный участок через интернет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина разместил объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов. Через некоторое время с ним связалась потенциальная покупательница. Томич предложил женщине осмотреть участок, но та отказалась, отметив, что её устраивает площадь и стоимость недвижимости. Она также предупредила собеседника, что с ним свяжется её племянник, чтобы договориться о переводе денег.

В свою очередь «племянник» сообщил, что для перевода оплаты за земельный участок нужно продиктовать реквизиты карты и выполнить ряд действий у банкомата. Томич выполнил все указания «покупателей» и пополнил их счет на сумму более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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