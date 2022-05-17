В Томске хирурги вернули зрение пациенту с разрывом сетчатки

17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Офтальмологи Томской областной клинической больницы успешно применили новый метод и вернули способность видеть 57-летнему пациенту, который начал терять зрение после травмы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Суть операции заключается в неполном удалении пограничной мембраны сетчатки с сохранением ее фрагментов, которые в ходе процедуры переворачиваются и укладываются на разрыв в виде конверта.

«Пациент поступил в отделение с макулярным (макула — центральная часть сетчатки, где сконцентрированы фоторецепторы, от которых зависит четкость зрения, способность видеть разные цвета — прим. ред.) разрывом сетчатки. В ходе операции мною был сформирован лоскут с широким основанием, который значительно превышает размеры разрыва и позволяет полностью перекрыть площадь разрыва, а также снижает риск отрыва лоскута», — рассказал и.о. заведующего отделением офтальмологии, врач-офтальмохирург Евгений Башняк.

Уже на третьи сутки после операции разрыв сетчатки закрылся с полным восстановлением макулы. Пациент стал значительно лучше видеть: острота зрения восстановилась с 2% до операции до 30% после хирургического вмешательства.

В пресс-службе отмечают, что по данной методике в отделении прооперировано еще три пациента. Во всех случаях отмечен хороший функциональный результат. Данные операции выполняются по программе ОМС.

Врачи-офтальмологи ТОКБ работают на современном высоком технологическом уровне и успешно решают проблемы со зрением, как младенцев, так и пожилых людей с самой тяжелой патологией глаза. Всего за последние 5 лет в офтальмологическом стационаре было пролечено более 14 тысяч пациентов (из них 1741 человек в 2021 году).

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