Томичей приглашают на «Ночь музеев»

16 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 20 мая, на Воскресенской горе стартует ежегодная акция «Ночь музеев». Томичей ждет развлекательная программа от Музея истории Томска.

Как сообщают организаторы, гости вечера смогут принять участие в мастер-классе по традиционным ремёслам и посткроссинге, написать краеведческий диктант, познакомиться с коллекцией уникальных открыток, послушать лекцию об «археологическом мусоре». Кроме того, в программу акции вошли — настольные игры и гадания, экскурсии по выставке «Романтика томских коммуналок» и по купеческой лавке, а таке поэтическо-музыкальный квартирник.

Все гости мероприятия смогут принять участие в лотерее, победитель которой получит право выстрелить из пушки на Воскресенской горе.

«Ночь музеев» стартует в 19.00 по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость посещения развлекательной программы — 250/300 рублей.

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