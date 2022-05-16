Поддержка бизнеса: «Ростелеком» в Сибири зафиксировал выгодные условия для предпринимателей

16 мая 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса Сибири, в котором федеральный провайдер фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей и предлагает скидки на популярные цифровые решения. Новые предложения позволят компаниям оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить бюджет.

«“Ростелеком” в Сибири регулярно обновляет линейку решений для поддержки предпринимателей, стараясь оперативно реагировать на все изменения в экономике, — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Наши новые предложения помогут клиентам сохранить привычные сервисы или подключить новые. Скидки и фиксированные цены на самые популярные цифровые услуги — будь то “Виртуальная АТС” или интернет — позволят бизнесу и дальше обеспечивать непрерывность и технологичность рабочего процесса без дополнительных затрат».

Для подключения доступна линейка тарифов «Скорость», в рамках которой предоставляется гарантия цены на 24 месяца: действующий тариф будет заморожен на два года. Стабильный интернет до 300 Мбит/с обеспечит надежную работу цифровых сервисов и устойчивую связь с клиентами и партнерами.

Еще одно выгодное предложение — специальные тарифы на услуги «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении интернета эти облачные сервисы будут доступны со скидкой 50%. Тарифы на них также будут действовать без изменений в течение двух лет.

Специальные условия разработаны «Ростелекомом» и для услуги 8-800. При подключении сервиса вместе с мобильной связью для предпринимателей будет действовать выгодный тариф, который включает 500 минут входящих вызовов в месяц со стоимостью 2 рубля за минуту. Входящие звонки вне пакета оплачиваются по тарифу 3 рубля за минуту.

Подробные условия предложений — на сайте компании, там же можно заполнить онлайн-заявку на подключение сервисов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: