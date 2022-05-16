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В Томске установили пешеходные мостики на ремонтируемой ул. Гагарина

Городское благоустройство, Дороги, Томские новости, мэрия благоустройство ремонт дорог бордюрный камень перекопали раскопали дорогу В Томске установили пешеходные мостики на ремонтируемой ул. Гагарина

В Томске на ул. Гагарина установили специальные «мостики», которые позволяют горожанам преодолеть ремонтируемые участки дороги.

Как уточняет пресс-служба мэрии, конструкции смонтировали на пешеходных перехода. Ранее поручение о соблюдении культуры ремонтных работ в ходе выездного совещания дал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Сейчас бригады рабочих продолжают демонтировать и устанавливать новый бордюрный камень, также начали демонтировать покрытие тротуара.

Напомним, с середины апреля «Томская строительная компания» приступила к комплексному ремонту ул. Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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