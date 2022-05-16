Томская спортсменка стала второй на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2022 // Фото: depms.ru

Воспитанница томской спортшколы № 15 Полина Боярская стала второй на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Ритмы весны», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир завершился 14 мая в Томске. В нем приняли участие около 500 спортсменов из 8 регионов страны. Томская спортсменка взяла «серебро» в индивидуальном женском выступлении.

Девушку подготовили тренеры Олеся Короткова и Елена Смокотина.

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