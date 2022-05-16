Томская спортсменка стала второй на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике
16 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Воспитанница томской спортшколы № 15 Полина Боярская стала второй на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Ритмы весны», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Турнир завершился 14 мая в Томске. В нем приняли участие около 500 спортсменов из 8 регионов страны. Томская спортсменка взяла «серебро» в индивидуальном женском выступлении.
Девушку подготовили тренеры Олеся Короткова и Елена Смокотина.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: