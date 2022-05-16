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В выходные изменится расписание поезда Тайга - Томск

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В субботу и воскресенье, 21–22 мая будет изменено расписание пригородного поезда № 6084 сообщением Тайга — Томск-1, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изменения связаны с ремонтными работами на одном из перегонов пути. Корректировка во времени следования составит от 4 до 7 минут.

Так, со станции Тайга электропоезд будет отправляться на 7 минут позже, в 06.18. Прибывать на станцию Томск-1 в 08.18 (на 4 минуты позже).

Ознакомиться с расписанием можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте и в кассах компании, а также позвонив с 08.00 до 20.00 диспетчеру: 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный).

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