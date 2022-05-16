18+
18+

Сборная Томской области стала третьей на Чемпионате Сибири по радиоуправляемым яхтам

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, турнир соревнования спорт в Томске томский спорт судомодельный спорт Сборная Томской области стала третьей на Чемпионате Сибири по радиоуправляемым яхтам

Томские судомоделисты привезли ряд наград с прошедших в Новосибирске соревнований, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Всего в трех турнирах — Кубке России, всероссийском «Кубке юношества» и чемпионате Сибирского Федерального округа по радиоуправляемым яхтам приняли участие 120 спортсменов из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Республики Казахстан.

Томскую область представляли Николай Гудошников, Макар Васендин, Роман Веснин, Михаил Иванов, Игорь Мурысёв, Павел Пашинский, Виктор Поляков, Никита Уланов, Виктор Утёмов и Юрий Хмелевский.

В итоге на Кубке России Роман Веснин занял первое место в классе моделей F4-B. «Серебро» в классе F-2 B взял Виктор Утёмов. Виктор Поляков занял третье место в классе F2-B. В командном зачёте сборная команда Томской области стала бронзовым призёром Кубка России.

Также Михаил Иванов стал обладателем «бронзы» чемпионата Сибирского Федерального округа по радиоуправляемым яхтам.

Фото: depms.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В родительский день в Томске на маршруты до кладбищ выведут максимальное количество маршруток — мэрия

27 апреля 2022
Томские новости

Томичи смогут взять ипотеку и потребительские кредиты по сниженным ставкам

4 мая 2022
Томские новости

Еще два человека скончались от коронавируса в Томской области

16 апреля 2022
Томские новости

Томич хотел получить бонусы банка, но лишился более 17 тыс. рублей

18 апреля 2022
Томские новости

С субботы по вторник больницы в Томской области будут работать по особому графику

5 мая 2022
Томские новости

Работников предприятия «Томское пиво» эвакуировали в Томске из-за сообщения о минировании

27 апреля 2022
Томские новости

В четверг в Томске ограничат движение по ул. Гагарина

19 апреля 2022
Томские новости

В Томске пройдет маркет уникальных авторских вещей

12 мая 2022
Томские новости

Ограничение движения по Коммунальному мосту Томска откладывается

11 мая 2022