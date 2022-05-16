Сборная Томской области стала третьей на Чемпионате Сибири по радиоуправляемым яхтам

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2022 // Фото: depms.ru

Томские судомоделисты привезли ряд наград с прошедших в Новосибирске соревнований, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Всего в трех турнирах — Кубке России, всероссийском «Кубке юношества» и чемпионате Сибирского Федерального округа по радиоуправляемым яхтам приняли участие 120 спортсменов из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Республики Казахстан.

Томскую область представляли Николай Гудошников, Макар Васендин, Роман Веснин, Михаил Иванов, Игорь Мурысёв, Павел Пашинский, Виктор Поляков, Никита Уланов, Виктор Утёмов и Юрий Хмелевский.

В итоге на Кубке России Роман Веснин занял первое место в классе моделей F4-B. «Серебро» в классе F-2 B взял Виктор Утёмов. Виктор Поляков занял третье место в классе F2-B. В командном зачёте сборная команда Томской области стала бронзовым призёром Кубка России.

Также Михаил Иванов стал обладателем «бронзы» чемпионата Сибирского Федерального округа по радиоуправляемым яхтам.

Фото: depms.ru

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