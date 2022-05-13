В Томской области введен режим повышенной готовности из-за аномальной жары без дождей

13 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 13 мая, врио губернатора Томской области Владимир Мазур ввел режим повышенной готовности и продлил до конца мая особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, с сегодняшнего дня силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области приведены в готовность к реагированию на ЧС, сформированы оперативные группы. Главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль работу патрульных групп для профилактики пожаров и оперативного тушения возгораний растительности вблизи населенных пунктов до прибытия основных подразделений пожарной охраны, создать и лично возглавить оперативные штабы.

«Необходимость введения режима повышенной готовности для органов управления сил и средств предупреждения ЧС, а также продление до июня особого противопожарного режима продиктовано аномальной жарой без дождей, — подчеркнул врио губернатора Томской области Владимир Мазур. — Риски пожаров крайне высоки, мы должны сделать все, чтобы не повторить печальный опыт соседей».

Также в сообщении отмечается, что продленный до 31 мая в Томской области особый противопожарный режим запрещает использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, выжигать растительность, захламлять не предусмотренные для этого места. Главы муниципалитетов должны обеспечить патрулирование территорий, организовать незамедлительные проверки сообщений о возгораниях, подготовить к работе необходимую технику.



«Огонь не прощает беспечности. Прошу жителей проявить понимание, ответственность и бдительность, особенно в наступающие жаркие выходные», — отметил Владимир Мазур.

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