Томские власти не нашли застройщика домов для расселения аварийного жилья за 1,1 млрд рублей

Департамент государственного заказа Томской области признал несостоявшимся тендер на строительство двух десятиэтажных домов на ул. Петра Федоровского в новом ЖК в Томске для расселения аварийного жилья, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно протоколу, на рассмотрение комиссии не поступило ни одной заявки.

Соответствующий тендер по заказу ОГКУ «Облстройзаказчик» был объявлен 5 мая. Начальная (максимальная) стоимость строительства многоквартирных домов составляла 1,088 млрд рублей.

Как сообщалось, проектом жилищного комплекса для расселения аварийных домов на ул. Петра Федоровского в Томске занималось ООО «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3», которое ранее спроектировало микрорайон Северный Парк в Томском районе. Планируется, что общая площадь жилых помещений в ЖК составит не менее 100 тыс. кв.м.

Часть участка площадью 23 га, на котором планируется строительство ЖК, мэрия Томска летом 2020 года изъяла у банкротящейся строительной компании ООО «Стройзаказчик» (входит в холдинг «Томской промышленно-строительной компании», ТПСК). Администрация через суд разорвала договор аренды земли, переданной под застройку в 2012 году, в связи с неисполнением арендатором условий соглашения.

ОГКУ «Облстройзаказчик» создано в Томске в 2002 году, является заказчиком по нацпроектам в части строительства и проектирования в Томской области.

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