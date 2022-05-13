Томский вуз вошел в топ-100 глобального рейтинга университетов RUR

13 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Томский государственный университет вошел в бриллиантовую лигу рейтинга RUR World University Ranking, попав в число 100 лучших вузов мира, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Каждое учебное заведение оценивается по 20 тщательно отобранным показателям, представляющим четыре миссии: обучение, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость, — приводит слова директора Информационно-аналитического центра ТГУ Ирины Жолобовой пресс-служба вуза. — ТГУ улучшил свои позиции, в частности, укрепил финансовую устойчивость. Со 103 места (Золотая лига) университет поднялся на 100-е место и вошел в Бриллиантовую лигу».

Следующим за ТГУ в рейтинге расположился Томский политехнический университет. Он занял 238 место, поднявшись с 375 в 2021 году. Также улучшил свои позиции ТУСУР, расположившись на 659 строчке (682 в 2021 году). ТГАСУ по-прежнему находился в группе 801-900, тогда как ТГПУ за год опустился с 654 на 783 место.

Рейтинг RUR World University Ranking уже 13 лет оценивает эффективность высших учебных заведений по всему миру. В нем участвуют 1300 ведущих университетов из 85 стран. Рейтинг RUR предназначен для предоставления актуальной информации о глобальном высшем образовании для заинтересованных сторон: потенциальных абитуриентов, студентов, академического сообщества, руководства университетов, политиков.

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