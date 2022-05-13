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Завтра в Томске ограничат движение трамваев

Общественный транспорт, Томские новости, ограничение движения трамваи закрыли для движения схема проезда Завтра в Томске ограничат движение трамваев

Завтра, 14 мая, в Томске в связи с проведением аварийного ремонта путей будет ограничено движение трамваев по маршрутам № 2, 4, 5.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ремонт будет проводиться в районе дома по ул. Елизаровых, 19/1 с 6.00 до 23.00.

В это время для удобства жителей будет увеличено количество трамваев на маршрутах № 1 «ст. Восточная – мкр. Черемошники» и №3 «ст. Восточная – пл. Батенькова». В их схеме движения изменений не произойдет.

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