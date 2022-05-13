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Томичей предупреждают о накоплении вредных примесей в атмосфере

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Сегодня и завтра, 13 и 14 мая, в Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

Предполагается, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19.00 субботы, 14 мая. В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

В свою очередь, томичам рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей. При планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

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