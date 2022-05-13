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«Газпромнефть-Восток» обсудил со студентами возможные карьерные треки

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«Газпромнефть-Восток» принял участие в Днях карьеры Томского политехнического университета, где сотрудники предприятия рассказали о возможностях прохождения практики и партнерских программах с вузом. Также студенты получили информацию о технологическом уровне предприятия, инфраструктуре месторождений и социально-бытовом комфорте автономных активов. В целом мероприятие собрало около 100 слушателей Инженерной школы природных ресурсов Томского политеха.

Представители кадровой службы предприятия рассказали о наличии вакансий, порядке прохождения стажировки, а также провели консультации о вариантах трудоустройства. После официальной части была организована игра по нефтегазодобывающей тематике, которая позволила старшекурсникам узнать значения новых слов.

Сотрудничество «Газпромнефть-Востока» с Томским политехническим университетом осуществляется в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов» — комплексной системы взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия.

«Газпромнефть-Восток» достигает поставленных целей, в первую очередь, благодаря своей команде. Наших специалистов, многие из которых окончили томские вузы, отличает профессиональная подготовка, нацеленность на результат и умение работать в команде. Все это позволяет не только решать текущие задачи, но и фокусироваться на дальнейших планах развития», — отметила заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

В свою очередь, проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев отметил, что вуз "давно и плотно" работает с предприятиями "Газпром нефти". Совместно они реализуют проект «Школа бережливого производства», а также программу практической подготовки студентов нефтегазового комплекса в рамках образовательного процесса.

«Я пришел в „Газпромнефть-Восток“ два года назад. Проведя на промысле чуть больше года, сегодня работаю в офисе в одной из цифровых команд предприятия. Мы сопровождаем процессы добычи, доведения нефти до товарных параметров и ее транспортировки с помощью цифровых инструментов аналитики и прогнозирования», — сообщил председатель Совета молодых специалистов, главный специалист сектора инженерного моделирования и управления потенциалом Центра управления добычей «Газпромнефть-Востока» Роман Коротков.

«Мы стали пионерами в освоении игры по нефтегазовой тематике, и я с уверенностью говорю: „Это классная штука!“ Безусловно, мы не знаем всех специфичных, корпоративных, профессиональных терминов, но всегда можно подключить кругозор и смекалку. Видимо, это и помогло нам выиграть. Понравилась доброжелательность организаторов и дружеская атмосфера, которая сопровождала весь процесс. Игра получилась не деловая, а партнерская — с юмором и поддержкой всех членов команды», — делится мыслями студент инженерной школы природных ресурсов ТПУ, отделение «Нефтегазовое дело» Герман Брюханов.

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