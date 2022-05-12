Ребенок в коляске попал под колеса иномарки в Томске

Накануне вечером, 11 мая, в Томске под колеса Subaru попала 7-месячная девочка, которая находилась в коляске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.30 на ул. Б. Подгорная, 145. По предварительным данным, 59-летний водитель сбил коляску, когда её через дорогу по нерегулируемому переходу переводила женщина-пешеход.

В результате столкновения 7-месячная девочка доставлена в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.

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