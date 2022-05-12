В Томске пройдет маркет уникальных авторских вещей

12 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 15 мая, в томской мастерской DecoratorShe пройдёт маркет уникальных авторских вещей, сообщают организаторы.

На мероприятии проект «Черный с Чабрецом» представит шоперы с вышивкой, а также удобную одежду из натуральных тканей. Гости смогут купить украшения, выполненные в разных техниках: гальваника от «Листок», браслеты и кольца от Pierre Marine, чокеры из натуральных камней от FABRIKA accessories, серьги и подвески из ценных пород дерева от Antresoli_oli, серьги и чокеры из бетона от NewGrey.

Для дома томичи смогут будет выбрать свечи и аромасаше от Svechi for soul и Ольги Кренида, а также макраме для декорирования интерьера от Анны Царевой и открытки.



Маркет пройдет с 16.00 до 20.00 в Доме художника по адресу: ул. Белинского, 25.

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