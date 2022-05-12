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Томичей приглашают на благотворительную ЗООбарахолку

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В субботу и воскресенье, 14 и 15 мая, в Томске стартует тринадцатая Зообарахолка, в рамках которой пройдет сбор средств на содержание, кормление и лечение более 300 собак и кошек, которые ищут свой дом и хозяина, сообщают организаторы.

На этот раз мероприятие состоится в торговом центре «Город» по ул. Герцена, 61/1. Здесь можно будет купить множество товаров — одежду, обувь, книги, игрушки, зоотовары, косметику, украшения, аксессуары, мелкую бытовую технику, посуду, товары для дома, растения и многое другое. Лоты для продажи передают неравнодушные томичи и организации.

Также гостей ярмарки ждет насыщенная программа с мастер-классами по оригами, квиллингу, росписи тела хной и другим направлениям, а также лекции о ресейлинге и экологическом аспекте в легкой промышленности. С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

ЗООбарахолка будет работать в течение двух дней с 12.00 до 19.00. В конце каждого дня будет проходить розыгрыш среди покупателей, призы для которого предоставили партнеры мероприятия. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которую выдадут на кассе за покупку.

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