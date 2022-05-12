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Томские каратисты стали призерами первенства Сибири

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Томские каратисты привезли 7 медалей с первенства Сибирского федерального округа, которое прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире соревновались участники в трех возрастных группах 14−15, 16−17, 18−20 лет в разделах «ката» и «кумитэ».

В Томск «золото» привезла Тамила Насибова. Под руководством тренера Руслана Апаева вместе с ней к турниру готовились Дарья Байкина, Роман Егоров, Андрей Косенков и Екатерина Алешкина — все они заняли третьи места в своих возрастных группах.

«Бронзу» также взял Егор Буренок (тренер Константин Липухин) и Геннадий Гайлюс (тренер Вячеслав Михня).

В сообщении уточняется, что данный турнир был отборочным на первенство России, которое пройдёт в августе в Нальчике.

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