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Томские бойцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях

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Томские борцы и самбисты заняли призовые места на прошедших в Омске соревнованиях по смешанному боевому единоборству и самбо, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, в Омске завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 12-15 лет. В своей возрастной группе призовые места заняли томские спортсмены: серебряные медали завоевали Данил Михеев (весовая категория «80 кг») и Захар Николюк (весовая категория «67 кг»), а Ярослав Новиков стал бронзовым призером (категория «70 кг»).

Также ребята-борцы выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Спортсменов к турниру готовили тренеры Иван Гривцов, Владимир Погонин и Ваче Асланян.

Кроме того, томичи стали обладатели 11 медалей на прошедших в Томске всероссийских соревнованиях по самбо, посвященных памяти героя СССР и ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Ворошилова.

В течение двух дней СК «Юпитер» принимал сильнейших самбистов страны 2008-2010 годов рождения из 13 регионов России — всего около 350 спортсменов. По итогам состязаний 11 человек из Томска и Северска заняли призовые места в своих весовых категориях. В их числе — чемпион соревнований Никита Глиненко, отмеченный также специальным призом «За волю к победе».

Обладателями «серебра» стали самбисты Александр Супрун, Федор Киктенко и Дмитрий Гегия, «бронзы» — Ирина Абалакова, Ева Коростелёва, Полина Селезнёва, Виктория Алейникова, Владимир Кононенко, Владимир Медведев и Артем Прядко.

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