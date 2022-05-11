Жители более 340 домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе
11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 11 мая, в Томске жителей более 340 домов останутся без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Предполагается, что отключение продлится с 15.00 до 22.00. В этом время без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Алтайская ул, 28А
- Алтайская ул, 30
- Алтайская ул, 30 строение 1
- Алтайская ул, 34
- Алтайская ул, 36
- Алтайская ул, 38
- Алтайская ул, 42
- Алтайская ул, 43
- Алтайская ул, 43А
- Алтайская ул, 44
- Алтайская ул, 45
- Алтайская ул, 45А
- Алтайская ул, 45Б
- Алтайская ул, 46
- Алтайская ул, 46а
- Алтайская ул, 47
- Алтайская ул, 48
- Алтайская ул, 70
- Алтайская ул, 72
- Алтайская ул, 76/1
- Алтайская ул, 76/2
- Алтайская ул, 76/3
- Алтайская ул, 78/1
- Алтайская ул, 78/2
- Алтайская ул, 80
- Алтайская ул, 87
- Алтайская ул, 89
- Алтайская ул, 89/1
- Алтайская ул, 90
- Алтайская ул, 93
- Алтайская ул, 95
- Алтайская ул, 97
- Алтайская ул, 97/1
- Алтайская ул, 97/4
- Алтайская ул, 101
- Алтайская ул, 103
- Алтайская ул, 105
- Алтайская ул, 107
- Алтайская ул, 127
- Алтайская ул, 131
- Алтайская ул, 133
- Алтайская ул, 135
- Алтайская, 120/1,
- Алтайская, 126,
- Алтайская, 128,
- Алтайская, 132,
- Аэродромная ул, 9
- Аэродромная ул, 3
- Аэродромная ул, 5
- Аэродромная ул, 7
- Аэродромная ул, 11
- Аэродромная ул, 12
- Аэродромная ул, 13
- Аэродромнаяул, 14
- Аэродромная ул, 15
- Аэродромная ул, 16
- Аэродромная ул, 17
- Аэродромная ул, 19
- Аэродромная ул, 20
- Аэродромная ул, 20Б
- Аэродромная ул, 21
- Аэродромная ул, 23
- Аэродромная ул, 23а
- Аэродромная ул, 236
- Витебский пер, 30
- Витебский пер, 32
- Витебский пер, 34
- Витебский пер, 38
- Восточная ул, 1а
- Восточная ул, 2
- Восточная ул, 4
- Восточная ул, 4а
- Восточная ул, 6
- Восточная ул, 8
- Восточная ул, 9
- Восточная ул, 10
- Восточная ул, 11
- Восточная ул, 12
- Восточная ул, 14
- Жуковского пер, 1
- Жуковского пер, 3
- Жуковского пер, 4
- Жуковского пер, 12
- Жуковского ул, 13
- Жуковского ул, 21
- Жуковского ул, 26
- Жуковского ул, 30
- Жуковского ул, 30а
- Жуковского ул, 32
- Жуковского ул, 34
- Жуковского ул, 35
- Жуковского ул, 35/2
- Жуковского ул, 37
- Жуковского ул, 44
- Жуковского ул, 50
- Жуковского ул, 54
- Жуковского ул, 56
- Жуковского ул, 58
- Жуковского ул, 60
- Киевская улица, 7
- Киевская улица, 9
- Киевская улица, 9а
- Киевская улица, 11
- Киевская улица, 11 а
- Киевская улица, 13
- Киевская улица, 15
- Киевская улица, 17
- Киевская улица, 26
- Киевская улица, 26а
- Киевская улица, 28
- Киевская улица, 28б
- Киевская улица, 28в
- Киевская улица, 30
- Комсомольский проспект, 10
- Комсомольский проспект, 12
- Комсомольский проспект, 14
- Комсомольский проспект, 14а
- Комсомольский проспект, 18
- Комсомольский проспект, 20
- Комсомольский проспект, 37
- Комсомольский проспект, 376
- Комсомольский проспект, 39
- Комсомольский проспект, 39/1
- Комсомольский проспект, 39/2
- Комсомольский проспект, 39/3
- Комсомольский проспект, 39/4
- Комсомольский проспект, 39/8
- Комсомольский проспект, 41а
- Комсомольский проспект, 42 стр.1
- Комсомольский проспект, 43
- Комсомольский проспект, 43/1
- Комсомольский проспект, 43/2
- Комсомольский проспект, 43/3
- Комсомольский проспект, 44
- Комсомольский проспект, 46
- Красноармейская улица, 16
- Красноармейская улица, 18
- Красноармейская улица, 20
- Лебедева улица, 4
- Лебедева улица, 6
- Лебедева улица, 8
- Лебедева улица, 11Б
- Лебедева улица, 12а
- Лебедева улица, 16
- Лебедева улица, 18
- Лебедева улица, 346
- Лебедева улица, 34в
- Лебедева улица, 34г
- Лебедева улица, 34д
- Лебедева улица, 37а
- Лебедева улица, 38
- Лебедева улица, 40
- Лебедева улица, 57
- Лебедева улица, 57/1
- Лебедева улица, 64
- Лебедева улица, 66
- Лебедева улица, 76/1
- Лебедева улица, 78
- Маяковского улица, 7
- Маяковского улица, 12
- Маяковского улица, 20
- Маяковского улица, 25
- Маяковского улица, 32
- Маяковского улица, 33
- Маяковского улица, 34
- Маяковского улица, 38
- Маяковского улица, 40
- Некрасова улица, 1а
- Некрасова улица, 16
- Некрасова улица, 1в
- Некрасова улица, 2
- Некрасова улица, 6
- Некрасова улица, 12
- Некрасова улица, 33
- Некрасова улица, 35
- Никитина улица, 26
- Никитина улица, 26 стр. 1
- Овражный переулок, 1, 1а
- Овражный переулок, 16
- Овражный переулок, 1в
- Овражный переулок, 2
- Овражный переулок, 2/1
- Овражный переулок, 3, 5
- Овражный переулок, 9
- Овражный переулок, 10
- Овражный переулок, 11
- Овражный переулок, 17
- Овражный переулок, 19
- Овражный переулок, 20
- Овражный переулок, 22
- Олега Кошевого улица, 35
- Олега Кошевого улица, 36
- Олега Кошевого улица, 52
- Олега Кошевого улица, 54
- Олега Кошевого улица, 54а
- Олега Кошевого улица, 55
- Олега Кошевого улица, 61
- Олега Кошевого улица, 63
- Олега Кошевого улица, 67
- Олега Кошевого улица, 72
- Сибирская улица.29а
- Сибирская улица, 31
- Сибирская улица, 31а
- Сибирская улица, 33
- Сибирская улица, 33/2
- Сибирская улица, 33а
- Сибирская улица, 56
- Сибирская улица, 60
- Сибирская улица, 62
- Сибирская улица, 64
- Сибирская улица, 64/1
- Сибирская улица, 64а
- Сибирская улица, 66
- Сибирская улица, 71
- Сибирская улица, 73
- Сибирская улица, 74
- Сибирская улица, 74а
- Сибирская улица, 75
- Сибирская улица, 77
- Сибирская улица, 78
- Сибирская улица, 79
- Сибирская улица, 79а
- Сибирская улица, 796
- Сибирская улица, 80
- Сибирская улица, 81
- Сибирская улица, 81а
- Сибирская улица, 816
- Сибирская улица, 81в
- Сибирская улица, 81 г
- Сибирская улица. 83
- Сибирская улица, 83а
- Сибирская улица, 836
- Сибирская улица, 91
- Сибирская улица, 93
- Сибирская улица, 95
- Сибирская улица, 95/1
- Сибирская улица, 98
- Сибирская улица, 102
- Сибирская улица, 102/1
- Сибирская улица, 102/2
- Сибирская улица, 102/3
- Сибирская улица, 102/4
- Сибирская улица, 102/8
- Сибирская улица, 102/10
- Сибирская улица, 104
- Сибирская улица, 104/3
- Сибирская улица, 104/4
- Сибирская улица, 104/5
- Сибирская улица, 104/7
- Сибирская улица, 104а
- Сибирская улица, 106
- Сибирская улица, 106б
- Сибирская улица, 108
- Сибирская улица, 110
- Сибирская улица, 110а
- Сибирская улица, 111б
- Сибирская улица, 112
- Сибирская улица, 114
- Сибирская улица, 115
- Сибирская улица, 116
- Сибирская улица, 117
- Сибирская улица, 118
- Степана Разина улица, 2
- Степана Разина улица, 3
- Степана Разина улица, 4
- Степана Разина улица, 10
- Степана Разина улица, 11а
- Степана Разина улица, 14
- Степана Разина улица, 14а
- Степана Разина улица, 14в
- Степана Разина улица, 19
- Тверская улица, 4а
- Тверская улица, 9
- Тверская улица, 11
- Тверская улица, 11а
- Тверская улица, 13
- Тверская улица, 13/1
- Тверская улица, 17
- Тверская улица, 18
- Тверская улица, 19
- Тверская улица, 20
- Тверская улица, 21
- Тверская улица, 21а
- Тверская улица, 22
- Тверская улица, 23а
- Тверская улица, 24
- Тверская улица, 26
- Тверская улица, 28
- Тверская улица, 29
- Тверская улица, 29
- Тверская улица, 32
- Украинская улица, 1
- Украинская улица, 1/1
- Украинская улица, 1а
- Украинская улица, 1в
- Украинская улица, 2
- Украинская улица, 2
- Украинская улица, 2а
- Украинская улица, 3
- Украинская улица, 4
- Украинская улица, 5
- Украинская улица, 6
- Украинская улица, 9
- Украинская улица, 10
- Украинская улица, 11
- Украинская улица, 12а
- Украинская улица, 14
- Украинская улица, 14в
- Украинская улица, 15
- Украинская улица, 15а
- Украинская улица, 19
- Челюскинцев улица, 2
- Челюскинцев улица, 5
- Челюскинцев улица, 6
- Челюскинцев улица, 7
- Челюскинцев улица, 7а
- Челюскинцев улица, 11
- Челюскинцев улица, 13
- Челюскинцев улица, 14
- Челюскинцев улица, 16
- Челюскинцев улица, 16а
- Челюскинцев улица, 17
- Челюскинцев улица, 20
- Челюскинцев улица, 20а
- Челюскинцев улица, 22
- Челюскинцев улица, 22а
- Челюскинцев улица, 24-26
- Челюскинцев улица, 28а
- Челюскинцев улица, 30
- Челюскинцев улица, 32
- Челюскинцев улица, 35
- Челюскинцев улица, 36
- Челюскинцев улица, 37
- Челюскинцев улица, 39
- Челюскинцев улица, 41
- Челюскинцев улица, 45
- Челюскинцев улица, 47
- Челюскинцев улица, 49
- Челюскинцев улица, 51
- Дальняя улица
- Дальний переулок
- Достоевского улица
- Казахский переулок
- С.Вицмана улица
- Л.Толстого от №1а до №47
- Мирный переулок
- Украинский переулок
- Ярославская улица
- Ярославский переулок
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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