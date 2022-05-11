Жители более 340 домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

11 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 11 мая, в Томске жителей более 340 домов останутся без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 15.00 до 22.00. В этом время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Алтайская ул, 28А

Алтайская ул, 30

Алтайская ул, 30 строение 1

Алтайская ул, 34

Алтайская ул, 36

Алтайская ул, 38

Алтайская ул, 42

Алтайская ул, 43

Алтайская ул, 43А

Алтайская ул, 44

Алтайская ул, 45

Алтайская ул, 45А

Алтайская ул, 45Б

Алтайская ул, 46

Алтайская ул, 46а

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 48

Алтайская ул, 70

Алтайская ул, 72

Алтайская ул, 76/1

Алтайская ул, 76/2

Алтайская ул, 76/3

Алтайская ул, 78/1

Алтайская ул, 78/2

Алтайская ул, 80

Алтайская ул, 87

Алтайская ул, 89

Алтайская ул, 89/1

Алтайская ул, 90

Алтайская ул, 93

Алтайская ул, 95

Алтайская ул, 97

Алтайская ул, 97/1

Алтайская ул, 97/4

Алтайская ул, 101

Алтайская ул, 103

Алтайская ул, 105

Алтайская ул, 107

Алтайская ул, 127

Алтайская ул, 131

Алтайская ул, 133

Алтайская ул, 135

Алтайская, 120/1,

Алтайская, 126,

Алтайская, 128,

Алтайская, 132,

Аэродромная ул, 9

Аэродромная ул, 3

Аэродромная ул, 5

Аэродромная ул, 7

Аэродромная ул, 11

Аэродромная ул, 12

Аэродромная ул, 13

Аэродромнаяул, 14

Аэродромная ул, 15

Аэродромная ул, 16

Аэродромная ул, 17

Аэродромная ул, 19

Аэродромная ул, 20

Аэродромная ул, 20Б

Аэродромная ул, 21

Аэродромная ул, 23

Аэродромная ул, 23а

Аэродромная ул, 236

Витебский пер, 30

Витебский пер, 32

Витебский пер, 34

Витебский пер, 38

Восточная ул, 1а

Восточная ул, 2

Восточная ул, 4

Восточная ул, 4а

Восточная ул, 6

Восточная ул, 8

Восточная ул, 9

Восточная ул, 10

Восточная ул, 11

Восточная ул, 12

Восточная ул, 14

Жуковского пер, 1

Жуковского пер, 3

Жуковского пер, 4

Жуковского пер, 12

Жуковского ул, 13

Жуковского ул, 21

Жуковского ул, 26

Жуковского ул, 30

Жуковского ул, 30а

Жуковского ул, 32

Жуковского ул, 34

Жуковского ул, 35

Жуковского ул, 35/2

Жуковского ул, 37

Жуковского ул, 44

Жуковского ул, 50

Жуковского ул, 54

Жуковского ул, 56

Жуковского ул, 58

Жуковского ул, 60

Киевская улица, 7

Киевская улица, 9

Киевская улица, 9а

Киевская улица, 11

Киевская улица, 11 а

Киевская улица, 13

Киевская улица, 15

Киевская улица, 17

Киевская улица, 26

Киевская улица, 26а

Киевская улица, 28

Киевская улица, 28б

Киевская улица, 28в

Киевская улица, 30

Комсомольский проспект, 10

Комсомольский проспект, 12

Комсомольский проспект, 14

Комсомольский проспект, 14а

Комсомольский проспект, 18

Комсомольский проспект, 20

Комсомольский проспект, 37

Комсомольский проспект, 376

Комсомольский проспект, 39

Комсомольский проспект, 39/1

Комсомольский проспект, 39/2

Комсомольский проспект, 39/3

Комсомольский проспект, 39/4

Комсомольский проспект, 39/8

Комсомольский проспект, 41а

Комсомольский проспект, 42 стр.1

Комсомольский проспект, 43

Комсомольский проспект, 43/1

Комсомольский проспект, 43/2

Комсомольский проспект, 43/3

Комсомольский проспект, 44

Комсомольский проспект, 46

Красноармейская улица, 16

Красноармейская улица, 18

Красноармейская улица, 20

Лебедева улица, 4

Лебедева улица, 6

Лебедева улица, 8

Лебедева улица, 11Б

Лебедева улица, 12а

Лебедева улица, 16

Лебедева улица, 18

Лебедева улица, 346

Лебедева улица, 34в

Лебедева улица, 34г

Лебедева улица, 34д

Лебедева улица, 37а

Лебедева улица, 38

Лебедева улица, 40

Лебедева улица, 57

Лебедева улица, 57/1

Лебедева улица, 64

Лебедева улица, 66

Лебедева улица, 76/1

Лебедева улица, 78

Маяковского улица, 7

Маяковского улица, 12

Маяковского улица, 20

Маяковского улица, 25

Маяковского улица, 32

Маяковского улица, 33

Маяковского улица, 34

Маяковского улица, 38

Маяковского улица, 40

Некрасова улица, 1а

Некрасова улица, 16

Некрасова улица, 1в

Некрасова улица, 2

Некрасова улица, 6

Некрасова улица, 12

Некрасова улица, 33

Некрасова улица, 35

Никитина улица, 26

Никитина улица, 26 стр. 1

Овражный переулок, 1, 1а

Овражный переулок, 16

Овражный переулок, 1в

Овражный переулок, 2

Овражный переулок, 2/1

Овражный переулок, 3, 5

Овражный переулок, 9

Овражный переулок, 10

Овражный переулок, 11

Овражный переулок, 17

Овражный переулок, 19

Овражный переулок, 20

Овражный переулок, 22

Олега Кошевого улица, 35

Олега Кошевого улица, 36

Олега Кошевого улица, 52

Олега Кошевого улица, 54

Олега Кошевого улица, 54а

Олега Кошевого улица, 55

Олега Кошевого улица, 61

Олега Кошевого улица, 63

Олега Кошевого улица, 67

Олега Кошевого улица, 72

Сибирская улица.29а

Сибирская улица, 31

Сибирская улица, 31а

Сибирская улица, 33

Сибирская улица, 33/2

Сибирская улица, 33а

Сибирская улица, 56

Сибирская улица, 60

Сибирская улица, 62

Сибирская улица, 64

Сибирская улица, 64/1

Сибирская улица, 64а

Сибирская улица, 66

Сибирская улица, 71

Сибирская улица, 73

Сибирская улица, 74

Сибирская улица, 74а

Сибирская улица, 75

Сибирская улица, 77

Сибирская улица, 78

Сибирская улица, 79

Сибирская улица, 79а

Сибирская улица, 796

Сибирская улица, 80

Сибирская улица, 81

Сибирская улица, 81а

Сибирская улица, 816

Сибирская улица, 81в

Сибирская улица, 81 г

Сибирская улица. 83

Сибирская улица, 83а

Сибирская улица, 836

Сибирская улица, 91

Сибирская улица, 93

Сибирская улица, 95

Сибирская улица, 95/1

Сибирская улица, 98

Сибирская улица, 102

Сибирская улица, 102/1

Сибирская улица, 102/2

Сибирская улица, 102/3

Сибирская улица, 102/4

Сибирская улица, 102/8

Сибирская улица, 102/10

Сибирская улица, 104

Сибирская улица, 104/3

Сибирская улица, 104/4

Сибирская улица, 104/5

Сибирская улица, 104/7

Сибирская улица, 104а

Сибирская улица, 106

Сибирская улица, 106б

Сибирская улица, 108

Сибирская улица, 110

Сибирская улица, 110а

Сибирская улица, 111б

Сибирская улица, 112

Сибирская улица, 114

Сибирская улица, 115

Сибирская улица, 116

Сибирская улица, 117

Сибирская улица, 118

Степана Разина улица, 2

Степана Разина улица, 3

Степана Разина улица, 4

Степана Разина улица, 10

Степана Разина улица, 11а

Степана Разина улица, 14

Степана Разина улица, 14а

Степана Разина улица, 14в

Степана Разина улица, 19

Тверская улица, 4а

Тверская улица, 9

Тверская улица, 11

Тверская улица, 11а

Тверская улица, 13

Тверская улица, 13/1

Тверская улица, 17

Тверская улица, 18

Тверская улица, 19

Тверская улица, 20

Тверская улица, 21

Тверская улица, 21а

Тверская улица, 22

Тверская улица, 23а

Тверская улица, 24

Тверская улица, 26

Тверская улица, 28

Тверская улица, 29

Тверская улица, 29

Тверская улица, 32

Украинская улица, 1

Украинская улица, 1/1

Украинская улица, 1а

Украинская улица, 1в

Украинская улица, 2

Украинская улица, 2

Украинская улица, 2а

Украинская улица, 3

Украинская улица, 4

Украинская улица, 5

Украинская улица, 6

Украинская улица, 9

Украинская улица, 10

Украинская улица, 11

Украинская улица, 12а

Украинская улица, 14

Украинская улица, 14в

Украинская улица, 15

Украинская улица, 15а

Украинская улица, 19

Челюскинцев улица, 2

Челюскинцев улица, 5

Челюскинцев улица, 6

Челюскинцев улица, 7

Челюскинцев улица, 7а

Челюскинцев улица, 11

Челюскинцев улица, 13

Челюскинцев улица, 14

Челюскинцев улица, 16

Челюскинцев улица, 16а

Челюскинцев улица, 17

Челюскинцев улица, 20

Челюскинцев улица, 20а

Челюскинцев улица, 22

Челюскинцев улица, 22а

Челюскинцев улица, 24-26

Челюскинцев улица, 28а

Челюскинцев улица, 30

Челюскинцев улица, 32

Челюскинцев улица, 35

Челюскинцев улица, 36

Челюскинцев улица, 37

Челюскинцев улица, 39

Челюскинцев улица, 41

Челюскинцев улица, 45

Челюскинцев улица, 47

Челюскинцев улица, 49

Челюскинцев улица, 51

Дальняя улица

Дальний переулок

Достоевского улица

Казахский переулок

С.Вицмана улица

Л.Толстого от №1а до №47

Мирный переулок

Украинский переулок

Ярославская улица

Ярославский переулок

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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