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Жители более 340 домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

ЖКХ, Томские новости, водопровод Томсководоканал отключение воды график отключения когда включат дадут воду Жители более 340 домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

Сегодня, 11 мая, в Томске жителей более 340 домов останутся без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 15.00 до 22.00. В этом время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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