Томские спортсменки привезли две медали с всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2022 // Фото: depms.ru

Сборная Томской области выиграла две медали всероссийских соревнований «Планета Аэробика», проходивших в Уфе, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, команда Вероники Мирошниковой, Екатерины Чертовой и Виктории Дудкиной заняла второе место в дисциплине «трио». Полина Боярская стала третьей в дисциплине «индивидуальное выступление, женщины».

А в номинации «дэнс аэробика» томские спортсменки вышли в финал и заняли 5 место.

Команду подготовили тренеры Олеся Короткова, Елена Смокотина, Дарья Хаитова и Анастасия Павлова.

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