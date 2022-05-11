18+
18+

Томские спортсменки привезли две медали с всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, соревнования аэробика акробатика спорт в Томске танцы победы томский спорт Томские спортсменки привезли две медали с всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Сборная Томской области выиграла две медали всероссийских соревнований «Планета Аэробика», проходивших в Уфе, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, команда Вероники Мирошниковой, Екатерины Чертовой и Виктории Дудкиной заняла второе место в дисциплине «трио». Полина Боярская стала третьей в дисциплине «индивидуальное выступление, женщины».

А в номинации «дэнс аэробика» томские спортсменки вышли в финал и заняли 5 место.

Команду подготовили тренеры Олеся Короткова, Елена Смокотина, Дарья Хаитова и Анастасия Павлова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Со следующей недели томские маршрутки начнут заезжать на дачные участки

21 апреля 2022
Томские новости

Томичка перевела почти полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка

4 мая 2022
Томские новости

Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

13 апреля 2022
Томские новости

В Томской области сняли почти все коронавирусные ограничения

14 апреля 2022
Томские новости

Схема движения общественного транспорта в Томске изменится 1 мая

29 апреля 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим введен в Томской области

29 апреля 2022
Томские новости

В родительский день в Томске на маршруты до кладбищ выведут максимальное количество маршруток — мэрия

27 апреля 2022
Томские новости

Часть коронавирусных коек в Томской областной клинической больнице вернули для работы по профилю

29 апреля 2022
Томские новости

Движение по ул. Гагарина в Томске откроют досрочно

22 апреля 2022