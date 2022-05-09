В Томске прошел парад Победы

9 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 9 мая, в Томске по пр. Ленину прошел традиционный митинг-парад, приуроченный к празднованию Дня Победы.

Перед началом шествия к собравшимся обратились губернатор Томской области Сергей Жвачкин, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и ветераны.

Парад открыла военная техника — по главному городскому проспекту проехали танки Т-34-76 и Т-34-85. Также перед томичами проехали боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», советский грузовой автомобиль ЗИС-5, топливозаправщик, «полуторка» ГАЗ — ММ, бронеавтомобиль БА-64 и военные мотоциклы.

За техникой промаршировали колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона — сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы, военнослужащие военной части № 3478, воспитанники Штаба Поста № 1, члены поисковых отрядов, кадеты, знаменосцы, барабанщики и томские медики. Парад замыкала колонна МЧС с 75-метровой георгиевской лентой.

Традиционно в шествии приняла участие колонна «Бессмертного полка», в которую вошли несколько тысяч томичей с портретами воевавших родственников.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: