Традиционным сбросом старой техники из окна общежития отметили День радио в Томске

9 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 7 мая, в Томске состоялся традиционный сброс непригодной техники из окон общежития радиотехнического факультета ТУСУРа. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня радио.

Во время акции из окна общежития было сброшено более 50 единиц неисправной и устаревшей техники.

Также в рамках празднования в ТУСУРе проходили радиоярмарка с конкурсами, творческими и спортивными заданиями от представителей всех факультетов вуза. Праздник завершился концертом с выступлением группы Dаbro, поздравлениями официальных лиц региона и розыгрышем призов.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: