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Томская область к марту 2023 года разработает проект капремонта Северного моста через Томь

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ОГКУ «Томскавтодор» объявило открытый конкурс на разработку проекта ремонта Северного моста через реку Томь, соединяющего Томск и Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов с сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 15,8 млн рублей. Итоги конкурса подведут 12 мая.

Согласно конкурсной документации, подрядчик к марту 2023 года должен выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию ремонта мостового сооружения длиной 800,7 метров.

Как пояснили «Интерфаксу» в «Томскавтодоре», сроки начала ремонта моста пока неизвестны. «Все будет зависеть от проектно-сметной документации и бюджета области», — сказал представитель учреждения.

Строительство Северного моста через Томь, соединяющего Томск и Северск, велось с 1992 по 1999 годы. Помимо моста были построены два путепровода и три транспортные развязки. Официальное открытие моста состоялось в августе 1999 года.

ЗАТО Северск — крупнейший город России, имеющий пропускной режим. В нем проживают более 100 тыс. человек. Северск расположен в 10 км к северо-востоку от Томска.

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