Томички взяли «золото» и «серебро» на «Кубке дружбы» России, Казахстана и Белоруссии

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские каратистки привезли медали с «Кубка дружбы», приуроченного к празднованию Дня Победы. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, спортсменка областной спортивной школы олимпийского резерва и школы карате «Орион» Сунита Халимова стала обладательницей золотой медали турнира в весовой категории 68 кг. Еще одна томская спортсменка — Анна Скворцова (ДЮСШ единоборств) стала второй в весе 50 кг.

«Боями в целом я осталась довольна, но совершенству нет предела, работы еще много. Рада, что удалось выбраться на международный турнир, организация соревнований была на высоком уровне», — отметила спортсменка из Томска Сунита Халимова.

Томичек к турниру подготовили тренеры Виктор Бельц и Руслан Апаев.

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