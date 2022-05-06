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На днях томичей ждет дождь, мокрый снег и сильный ветер

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В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории города ожидаются дожди, местами грозы, ночью дождь и мокрый снег, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 25-27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности: на улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 21°С, в ночь на субботу похолодает до 3°С. Ветер южный, 4 метра в секунду. В субботу также переменная облачность. Днем воздух прогреется до 12°С, ветер западный, 9 метров в секунду. В ночь на воскресенье похолодает до -3°С.

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