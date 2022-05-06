Завтра в Томске сузят проезжую часть на ул. Сибирской
6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Завтра утром, 7 мая, в Томске будет перекрыта для движения одна полоса по ул. Сибирской на участке от ул. Украинской до ул. Алтайской.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, сужение будет действовать с 9.00 субботы, 7 мая, до 23.00 воскресенья, 22 мая.
В сообщении также отмечается, что выполняемый на указанном участке ремонт водовода будет синхронизирован с комплексным ремонтом проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото: пресс-служба мэрии
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