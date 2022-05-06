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Томская область объявила тендер на строительство за 1,1 млрд рублей первых домов в новом ЖК для расселения аварийного жилья

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ОГКУ «Облстройзаказчик» объявило тендер на строительство первых двух многоквартирных домов в новом районе для расселения аварийного жилья на ул. Петра Федоровского в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,088 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 мая, итоги будут подведены 16 мая.

Согласно документации, подрядчик должен закончить строительство двух десятиэтажных домов и благоустройство прилегающих территорий к сентябрю 2023 года.

В одном из домов разместится 230 однокомнатных квартир, в другом — 80 однокомнатных и 80 двухкомнатных. Общая жилая площадь вводимого жилья составит порядка 14,5 тыс. кв.м.

Как сообщалось, проектом жилищного комплекса для расселения аварийных домов на ул. Петра Федоровского в Томске занималось ООО «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3», которое ранее спроектировало микрорайон Северный Парк в Томском районе. Планируется, что общая площадь жилых помещений в новостройках составит не менее 100 тыс. кв.м.

Часть участка площадью 23 га, на котором построят ЖК, мэрия Томска летом 2020 года изъяла у банкротящейся строительной компании ООО «Стройзаказчик» (входит в холдинг «Томской промышленно-строительной компании», ТПСК). Администрация через суд разорвала договор аренды земли, переданной под застройку в 2012 году, в связи с неисполнением арендатором условий соглашения.

ОГКУ «Облстройзаказчик» создано в Томске в 2002 году, является заказчиком по нацпроектам в части строительства и проектирования в Томской области.

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