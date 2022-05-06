В Томской области назначили нового начальника правового департамента
Сегодня, 6 мая, приступила к работе новый начальник департамента по государственно-правовым вопросам законодательной деятельности администрации Томской области Наталья Радзивил.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, последние шесть лет она занимала должность заместителя руководителя аппарата Законодательной Думы региона.
Наталья Радзивил родилась в Северске. В 1997-м с отличием закончила Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Год отработав по окончании ТГУ юрисконсультом в северском муниципальном предприятии «Антарес-С», в 1998-м поступила на работу в администрацию Томской области, где прошла путь от консультанта до председателя комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизы.
В 2014-2016-х работала начальником отдела поддержки предпринимательства в комитете экономического развития администрации ЗАТО Северск. С 2016-го – заместитель руководителя аппарата областной думы. Замужем, сын и дочь школьники.
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