Сибирский химкомбинат дезактивирует свою старую лабораторию и отработанное оборудование радиохимзавода

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2022 // Фото: atomsib.ru

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») заключило контракты с госкорпорацией «Росатом» о дезактивации законсервированного здания центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и отработанного оборудования радиохимического завода (РХЗ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Так, согласно документации, здание ЦЗЛ общей площадью 3,8 тыс. кв. м. было законсервировано в 2015 году вместе с оборудованием из-за сокращения затрат предприятия и переноса ЦЗЛ на другую производственную площадку.

Для приведения здания в радиационно-безопасное состояние СХК должен демонтировать, отсортировать и фрагментировать старое оборудование и дезактивировать помещения лаборатории с фрагментами оборудования.

Цена контракта составила 65 млн рублей. Работы должны завершиться к сентябрю 2023 года.

Также «Росатом» заключил контракт с СХК общей стоимостью 369,4 млн рублей на дезактивацию отработанного оборудования РХЗ.

В рамках соглашения СХК к середине декабря 2022 года должен дезактивировать 2,8 тыс. тонн старого оборудования, которое было демонтировано для перевода в ядерно-безопасное состояние и подготовке к выводу из эксплуатации одной из площадок радиохимического завода.

«Сибирский химкомбинат» в 2014 году начал выводить из эксплуатации РХЗ, извлекавший уран и плутоний из отходов уран-графитовых реакторов комбината. Завод переработал последнюю партию облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ) еще в 2009 году. Выработка продуктов незавершенного производства от переработки ОСУБ была завершена в 2013 году.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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