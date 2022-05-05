В Нижнем Новгороде выпустили энциклопедию уличного искусства

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2022 // Фото: Никита Nomerz

В начале мая в Нижнем Новгороде вышла энциклопедия уличного искусства города с 1980 по 2020 гг. В издание вошли различные художественные практики — граффити, стрит-арт, городские интервенции, уличные перформансы, акции и другое.

Как сообщает автор текста, уличный художник Никита Nomerz, книга выстроена вокруг статьи с подробной хронологией уличного искусства Нижнего Новгорода с 1980 по 2020 год. В ней отражены ключевые события, которые оказали влияние на стиль локальной сцены — от его зарождения в пространстве одного города до трансформаций в контексте общероссийского и мирового стрит-арт опыта.

Кроме того, в энциклопедию вошли биографические справки о ключевых нижегородских уличных художниках разных поколений и направлений. Книга также содержит словарь с терминологией, относящейся к граффити и стрит-арту, обзор знаковых для уличного искусства локаций и работ приезжих авторов.

На 352 страницах энциклопедии собран уникальный архив из 644 фотографий. Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров, к каждому изданию прилагается карта уличного искусства Нижнего Новгорода. Как обещают создатели, скоро она станет доступна для продажи, но только в книжных магазинах города.

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