Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
4 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 54 человек. 26 заболевших госпитализированы, двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 159 случаев заболевания коронавирусом. 127 804 заболевших выздоровели, 830 скончались.
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