18+
18+

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания эпидемия пандемия Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 54 человек. 26 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 159 случаев заболевания коронавирусом. 127 804 заболевших выздоровели, 830 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске начали мыть улицы и ограждения

5 апреля 2022
Томские новости

Томич хотел купить смартфон за 48 тыс. рублей, но получил гаечный ключ

22 апреля 2022
Томские новости

В Томске серьёзно пострадал от огня «дом за рубль» на Савиных

23 апреля 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

27 апреля 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

25 апреля 2022
Томские новости

«Уличную библиотеку» ТПУ пополнят более 100 кг книг

20 апреля 2022
Томские новости

Северчанин лишился 40 тыс. рублей, пытаясь продать матрас

15 апреля 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» делится новыми практиками работы со школьниками

14 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию в «башню Лунева»

14 апреля 2022