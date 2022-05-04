Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 54 человек. 26 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 159 случаев заболевания коронавирусом. 127 804 заболевших выздоровели, 830 скончались.

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