Томичей приглашают посмотреть на «косточки-досточки»

4 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 5 мая, в Центре культуры Томского государственного университета откроется выставка «Косточки-досточки. Закоулки Томска» студентов кафедры Изобразительного искусства.

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли графические работы, объединенные темой города. Иллюстрации выполнены в рамках курсов по композиции, техники печатной графики и пленэрной практики. Гости увидят работы разных стилей и техник: от литографии до печати трафаретами.

«Через призму черно-белых оттенков авторы транслируют разные эмоции и ощущения от города как каменных джунглей и старинных архитектурных ландшафтов. Что там нас ждет? За углом? За переулком? Затягивающая рутинная суета улиц, шум дорог, трамвайные пути, утопающие под собственным весом дома — все, что окружает нас, таит в себе длинную, полную событий историю, которую можно увидеть, лишь замедлив темп», — говорится в сообщении.

В выставке приняли участие: Ольга Дрягина, Марьяна Литвинова, Дарья Новикова, Мария Корабельникова, Екатерина Копытова, Дана Трабаева, Марина Сантурова, Екатерина Ивушкина, Анастасия Бедарева, Дарья Иванова, Екатерина Курган, Тамара Головаха, Анастасия Лисьева, Евгения Белянина, Анна Шадрина, Екатерина Суковатцына, Семен Гринен, Снежана Кутергина и Валерия Добчинская.

Открытие состоится в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 36. Посещение выставки бесплатное.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: