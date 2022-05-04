Томичи смогут взять ипотеку и потребительские кредиты по сниженным ставкам

4 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С воскресенья, 1 мая, Сбербанк начал снижать ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Причиной стало снижение ключевой ставки Центробанка.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, минимальная ставка по потребительским кредитам снизилась на 2% и составляет 17,9% годовых. Получить кредит под такие проценты могут клиенты, получающие зарплату в Сбербанке.

Снижение ключевой ставки ЦБ повлияло и на ставки Сбера по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке.

«На последнем заседании Банк России принял решение о существенном в текущих условиях снижении ключевой ставки — до 14%. Это позволило нам сделать подобный шаг в отношении процентных ставок по ипотечным продуктам до 13,9%, ведь у граждан должна сохраняться возможность выбирать доступные ипотечные программы. Как социальный банк, мы уже несколько дней принимаем предварительные заявки по ряду программ с господдержкой, которая важна для населения. Сбер начал принимать предзаявки по программе „Господдержка“ по сниженной ставке 9%. Также семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%. Продолжает работать „Дальневосточная ипотека“, а также начат прием предварительных заявок на новый продукт — ипотека для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%. При этом клиенты могут снизить процент по кредиту через электронную регистрацию сделки», — отметил вице-президент Сбербанка директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв.

В сообщении также уточняется, что скидка на ипотеку для зарплатных клиентов Сбера увеличится с 0,5% до 1%. Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: