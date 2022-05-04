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Около 5 тонн мусора собрали во время эко-субботника в Буфф-саду

Томские новости, сбербанк буфф-сад мероприятия субботник уборка улиц Около 5 тонн мусора собрали во время эко-субботника в Буфф-саду

Сотрудники Томского отделения Сбербанка провели экологическую акцию по уборке территории томского Буфф-сада. В течение трех часов они собрали около 5 тонн мусора и прошлогодней листвы.

Как уточняют в пресс-службе банка, акция прошла в рамках проекта «Сохраним планету вместе».

«Сбер активный участник ESG повестки. Мы проводим подобные мероприятия на регулярной основе не только в областном центре, но и в других районах области, где расположены наши офисы. На наши эко-субботники мы приглашаем сотрудников с детьми, к нам могут присоединиться все желающие», -- отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

В мае запланировано несколько мероприятий по озеленению, сотрудники и партнеры банка высадят саженцы хвойных деревьев в Томске и области, займутся восстановлением объекта культурного наследия на ул. Дзержинского и другие проекты.

Фото: Сбебранк

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