Томские художники рассказали о «Жесть-арте» в подкасте «Наследие»

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2022 // Фото: Макушин медиа

Вышел четвертый эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этот раз гостями выпуска стали искусствовед, художница, сотрудница Сибирского филиала ГМИИ имени Пушкина Лукия Мурина, и художник, реставратор, коллекционер Николай Исаев.

Лукия и Николай известны не только своими арт-работами и проектами, но и квартирными биеннале современного искусства. На протяжении последних лет эти выставки регулярно проходят в домашней мастерской художников.

В своих совместных проектах ребята работают с темой пространства города и затрагивают вопросы не только изучения, но и осмысления, и сохранения городского наследия. Почему важно изучать историю мест, где мы живем? Что это дает горожанам и что — художникам? Все это и стало темой четвертого выпуска подкаста.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.

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