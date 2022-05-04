18+
18+

Томские художники рассказали о «Жесть-арте» в подкасте «Наследие»

«Макушин Медиа», Томские новости, макушин медиа подкасты слушать онлайн искусство Томские художники рассказали о «Жесть-арте» в подкасте «Наследие»

Вышел четвертый эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этот раз гостями выпуска стали искусствовед, художница, сотрудница Сибирского филиала ГМИИ имени Пушкина Лукия Мурина, и художник, реставратор, коллекционер Николай Исаев.

Лукия и Николай известны не только своими арт-работами и проектами, но и квартирными биеннале современного искусства. На протяжении последних лет эти выставки регулярно проходят в домашней мастерской художников.

В своих совместных проектах ребята работают с темой пространства города и затрагивают вопросы не только изучения, но и осмысления, и сохранения городского наследия. Почему важно изучать историю мест, где мы живем? Что это дает горожанам и что — художникам? Все это и стало темой четвертого выпуска подкаста.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В воскресенье центр Томска перекроют на время проведения шествия и митинга

26 апреля 2022
Томские новости

В Томске пройдет цикл мероприятий, посвященный зодчим города

15 апреля 2022
Томские новости

Почти 180 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

6 апреля 2022
Томские новости

Николай Васенькин стал директором Томского областного художественного музея

19 апреля 2022
Томские новости

Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink

28 апреля 2022
Томские новости

С начала года в Томской области выдали образовательных кредитов на 8,8 млн рублей

26 апреля 2022
Томские новости

Около 5 тонн мусора собрали во время эко-субботника в Буфф-саду

4 мая 2022
Томские новости

В Томской области начали работу пункты серопрофилактики

22 апреля 2022
Томские новости

Томич хотел получить бонусы банка, но лишился более 17 тыс. рублей

18 апреля 2022