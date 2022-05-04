Томские художники рассказали о «Жесть-арте» в подкасте «Наследие»
Вышел четвертый эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».
На этот раз гостями выпуска стали искусствовед, художница, сотрудница Сибирского филиала ГМИИ имени Пушкина Лукия Мурина, и художник, реставратор, коллекционер Николай Исаев.
Лукия и Николай известны не только своими арт-работами и проектами, но и квартирными биеннале современного искусства. На протяжении последних лет эти выставки регулярно проходят в домашней мастерской художников.
В своих совместных проектах ребята работают с темой пространства города и затрагивают вопросы не только изучения, но и осмысления, и сохранения городского наследия. Почему важно изучать историю мест, где мы живем? Что это дает горожанам и что — художникам? Все это и стало темой четвертого выпуска подкаста.
«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».
Слушать на платформах:
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- YouTube
- Pocket Casts
- Podcast Addict
- Soundstream
- Radiopublic
- Podcast.Ru
Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.
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