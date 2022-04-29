В Томске пройдет первый Science Slam Университетской лиги

Завтра, 30 апреля, в Центре культуры Томского государственного университета состоится один из первых Science Slam Университетской лиги. Участникам мероприятия предстоит за 10 минут понятно и остроумно рассказать о своих научных достижениях.

Как уточняют организаторы, перед зрителями выступят 6 ученых. Для участия отбирались студенты, магистранты и ученые ТГУ, занимающиеся наукой. Сначала наши ученые должны были просто рассказать о своем исследовании, а затем передать то же самое максимально доступным языком. В итоге все, кто смог привлечь к себе внимание и попытался объяснить свою науку понятно, оказались в числе финалистов.

Участникам слэма предстоит за 10 минут доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях. В финале зрители выберут лучшего докладчика, который получит звание первого победителя Science Slam ТГУ и традиционный приз — боксерские перчатки.

Так, преподаватель геолого-географического факультета Олег Кокорев расскажет о способах мониторинга жидких радиоактивных отходов. Мария Могилатова, ассистент кафедры теории и практики журналистики поделится рецептами создания популярных романов. Предсказанием новых свойств материалов по тиалу займется аспирант физико-технического факультета Сергей Каспарян.

Кроме того, магистрант геолого-географического факультета Алексей Редникин проанализирует состояние заповедников после пандемии. Аспирантка Биологического института Наталья Шабаева расскажет про проблемы озеленения города, а младший научный сотрудник лаборатории исследования и применения сверхкритических флюидных технологий в агропищевых биотехнологиях Дмитрий Федоришин научит давать вредным микробам «по тыкве».

«Обычно мы представляем себе науку как что-то сложное, непонятное и далекое. А такие мероприятия, как Science Slam, позволяют сократить разрыв между наукой и обычным человеком. Ведь они формируют понимание, чем занимаются ученые и как строится научный рабочий процесс. В результате наука становиться действительно ближе к человеку», — говорит менеджер Science Slam ТГУ Алена Овсянникова.

Увидеть выступления слэмеров ТГУ 30 апреля в 17:00 в танцевальном зале ЦК ТГУ по пр. Ленина, 36 может любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Science Slam — это международный проект популяризации науки, впервые реализованный в Германии в 2010 году. Спустя два года он появился в России, а в 2013-м стал активно развиваться в Томске. Ученые Томского госуниверситета неоднократно принимали участие в слэмах как на региональном и всероссийском, так и международном уровнях.

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