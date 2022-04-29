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Пляжи и гастрономические туры могут появиться в Томской области в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма

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Томская область подала 20 заявок на поддержку внутреннего туризма на общую сумму порядка 150 млн рублей по нацпроекту Ростуризма, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Андрея Антонова.

В рамках реализации нацпроекта предприниматели Томской области намерены развивать отдых кемпингах и автокемпингах, обустраивать пляжи и территории, находящиеся на национальных маршрутах, и расширять туристическую инфраструктуру в целом.

В ходе «круглого стола» на тему развития туризма Антонов отметил, что туристов в Томской области могут заинтересовать гастрономические туры, отдых на пляжах, культура и обряды северных народов региона, охота и рыбалка, а также другие виды туризма.

«За один год мы не решим этот вопрос. Сейчас самое важное, чтобы появились островки, где это возможно сделать. Наша задача вместе с районными администрациями помочь с инфраструктурой», — пояснил вице-губернатор.

По его словам, для развития туристической инфраструктуры власти будут помогать со строительством и ремонтом дорог, обустройством мест промежуточных остановок, а также применять региональные инструменты помощи предпринимателям. Однако, в первую очередь, необходима инициатива от бизнеса, подчеркнул Антонов.

Как сообщалось, до 5 апреля Ростуризм принимал заявки от регионов на грантовую поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование.

Сумма гранта составит от 3 до 10 млн рублей в зависимости от типа проекта. На всю грантовую программу в этом году в федеральном бюджете заложено чуть более 3,5 млрд рублей. Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов в туризме.

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