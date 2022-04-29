Часть коронавирусных коек в Томской областной клинической больнице вернули для работы по профилю

В Томской областной клинической больнице более 150 коронавирусных коек вернули для работы с профильными больными. Причиной этому стала существующая эпидситуация, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Ряд отделений больницы возвратились на привычные для них площади, где они базировались до эпидемии коронавируса: гематология, кардиология, пульмонология и терапия», — уточнила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Респираторный госпиталь на базе томской областной клинической больницы открылся осенью 2020 года для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и сопутствующими нефрологическими, гематологическими и онкологическими патологиями, а также пациентов с хирургической патологией и нуждающихся в заместительной почечной терапии. В респираторном госпитале также в экстренном порядке выполняются хирургические вмешательства, в том числе с привлечением нейрохирургов, торакальных и сосудистых хирургов. С момента открытия в госпитале пролечились 5 456 пациентов с COVID-19, из них 1195 — в 2022 году.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2 и госпиталь на базе ОКБ. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

На сегодня для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 455 инфекционных коек, из них порядка 30% — свободный коечный фонд.

Напомним, ранее в Томске завершил работу респираторный госпиталь во Дворце спорта.

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