Томичи увидят ретро-технику и посетят «Пионерскую комнату» на «Библионочи» в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2022 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 29 апреля, Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2022», посвященной теме «Путешествие во времени». Томичей будут ждать выставка ретро-техники, творческие мастер-классы, а также возможность пообщаться с известных томским скульптором Леонтием Усовым.

Как уточняют в пресс-службе вуза, завтра библиотека по ул. Белинского, 53а будет работать до 22.00. В это время здесь пройдут квест в книгохранилище, квизы, спектакль «Кварта шоколадного мороженого», мастер-классы по лепке из глины и соленого теста, психологические тесты, фотосессии в стиле «Стимпанк» и многое другое.

«Новинкой этой Библионочи станет Пионерская комната, где повзрослевшие пионеры вспомнят свои школьные будни, восстановят навыки завязывания пионерского галстука и произнесут слова речевки. Барабан, пионерский горн знамя и фото на память — все будет по-настоящему, «как тогда», — рассказали организаторы мероприятия.

Специальным гостем вечера станет Леонтий Усов — с ним можно будет поговорить о городе, творчестве и жизни.

«Библионочь» в ТПУ стартует 29 апреля в 17.30 в холле Научно-технической библиотеки ТПУ. Вход на все площадки свободный.

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