В Томске обновляют дорожную разметку

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне на дорогах Томска стартовали работы по нанесению разметки. Их выполняют специалисты МБУ «Томск САХ» и подрядной организации «ТомПринт».

Как сообщает пресс-служба мэрии, к майским праздникам разметку двух типов — пешеходную (пешеходные переходы) и продольную (разделительная горизонтальная разметка) — планируют нанести на проезжую часть более 20 улиц. В их числе проспекты Кирова, Фрунзе, Ленина, Комсомольский, а также улицы Усова, Учебная, Московский тракт, Тимакова, А. Иванова, Карпова, Вершинина и другие.

Накануне дорожная разметка наносилась на участках пр. Ленина и пр. Кирова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: