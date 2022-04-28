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В Томске обновляют дорожную разметку

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Накануне на дорогах Томска стартовали работы по нанесению разметки. Их выполняют специалисты МБУ «Томск САХ» и подрядной организации «ТомПринт».

Как сообщает пресс-служба мэрии, к майским праздникам разметку двух типов — пешеходную (пешеходные переходы) и продольную (разделительная горизонтальная разметка) — планируют нанести на проезжую часть более 20 улиц. В их числе проспекты Кирова, Фрунзе, Ленина, Комсомольский, а также улицы Усова, Учебная, Московский тракт, Тимакова, А. Иванова, Карпова, Вершинина и другие.

Накануне дорожная разметка наносилась на участках пр. Ленина и пр. Кирова.

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