В майские праздники увеличится число поездов до Новосибирска

28 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

На майских праздниках увеличится число поездов №869/870 Томск-2 — Новосибирск. С 28 апреля по 11 мая он будет курсировать ежедневно, кроме 3 и 9 числа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По направлению Новосибирск — Томск-2 горожане смогут ездить каждый день начиная с 28 апреля по 10 мая, кроме 2 и 8 чисел. С 12-го мая поезд не будет ходить в оба направления.

Отмечается, что 13 мая скорый поезд в направлении Томск-2 — Новосибирск — Томск-2 начнет работу по стандартному графику - с четверга по воскресенье и сообщением Томск-2 — Новосибирск по понедельникам.

Напомним, что поезд №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск начал курсировать с 12 декабря 2021 года. В его состав входят вагоны трех классов, кафе и детская игровая зона. Вагоны 1-го класса с купе с мягкими креслами, столиками и телевизорами подойдут для семейного путешествия с детьми. Вагоны 2-го класса также оборудованы рядами комфортных кресел с откидными столиками. В вагонах 3-го класса — купе по шесть мест с диванами и широкими проходами между пассажирскими местами.

Ознакомиться с расписанием поезда и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД» за 10 суток до отправления.

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