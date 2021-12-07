В воскресенье новый скорый поезд свяжет Томск и Новосибирск

7 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкарева

С воскресенья, 12 декабря, на маршрут Томск-2 — Новосибирск выйдет новый скорый поезд №869/870, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состав будет курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление со станции Томск-2 будет осуществляться в 6.35, прибытие к станции Томск-1 — в 6.58, а до точки назначения — станцию Новосибирск-главный — он будет добираться за 5 часов 5 минут — в 11.30.

В обратном направлении поезд будет отправляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям со станции Новосибирск-Главный в 17.30, прибывать на станцию Томск-1 в 22.00, на станцию Томск-2 в 22.19. Продолжительность пути следования — 4 часа 49 минут.

По дороге новый поезд будет совершать 6 остановок на станциях Томск-1, Тайга-2, Яшкино, Юрга-1, Болотная и Мошково. Стоимость проезда по полному маршруту составит от 650 рублей в зависимости от класса обслуживания вагона.

В сообщении уточняется, что в состав поезда входят вагоны трех классов, кафе и детская игровая зона. Вагоны 1-го класса с купе с мягкими креслами, столиками и телевизорами подойдут для семейного путешествия с детьми. Вагоны 2-го класса также оборудованы рядами комфортных кресел с откидными столиками. В вагонах 3-го класса — купе по шесть мест с диванами и широкими проходами между пассажирскими местами.

Первому пассажиру, купившему билет на поезд № 869/870, компания «Кузбасс-пригород» вручит памятный подарок. Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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