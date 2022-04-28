18+
18+

В майские праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

Праздники, Томские новости, праздники график работы как работает почта В майские праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

В ближайшие праздник отделения Почты России изменят график работы в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Томской области. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сотрудники томских IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

27 апреля 2022
Томские новости

Томская область компенсирует ставки по кредиту системообразующим предприятиям

21 апреля 2022
Томские новости

В воскресенье центр Томска перекроют на время проведения шествия и митинга

26 апреля 2022
Томские новости

«The Телки» — самый популярный сериал Wink с начала года с более чем 4 миллионами просмотров

14 апреля 2022
Томские новости

Счетная палата Томской области выявила нарушений на 19 млрд рублей

22 апреля 2022
Томские новости

Жители более 3 тыс. домов в Томске останутся без воды из-за ремонтных работ

19 апреля 2022
Томские новости

Движение по ул. Гагарина в Томске откроют досрочно

22 апреля 2022
Томские новости

Более 90 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 апреля 2022
Томские новости

В Томском районе припоселковый кедровник обследуют после сообщения о заражении деревьев

30 марта 2022