В майские праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

28 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В ближайшие праздник отделения Почты России изменят график работы в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Томской области. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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