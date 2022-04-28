В майские праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы
В ближайшие праздник отделения Почты России изменят график работы в Томской области.
Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Томской области. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.
2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.
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