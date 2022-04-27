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За сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара

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За прошедшие сутки в Томской области были ликвидированы возгорания в Шегарском и Асиновском лесничествах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Площадь пожара в Шегарском районе составила 7,2 га. Его ликвидировали 7 сотрудников местной лесопожарной станции, две пожарные машины и трактор. В Асиновском районе лесной пожар охватил вдвое большую площадь - 15,2 га. С ним боролись 11 сотрудников Первомайской лесопожарной станции при помощи двух пожарных машин и трактора.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло три лесных пожара в наземной зоне применения сил и средств. Во всех случаях возгорания возникли по вине местного населения.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-9400.

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