За сутки в Томской области ликвидировали два лесных пожара

27 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области были ликвидированы возгорания в Шегарском и Асиновском лесничествах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Площадь пожара в Шегарском районе составила 7,2 га. Его ликвидировали 7 сотрудников местной лесопожарной станции, две пожарные машины и трактор. В Асиновском районе лесной пожар охватил вдвое большую площадь - 15,2 га. С ним боролись 11 сотрудников Первомайской лесопожарной станции при помощи двух пожарных машин и трактора.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло три лесных пожара в наземной зоне применения сил и средств. Во всех случаях возгорания возникли по вине местного населения.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-9400.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: